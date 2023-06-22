عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة قبل العيد.. شاب ينهي حياة والده العجوز بسبب الفلوس في الهرم

صدى البلد

قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك أنهى شاب حياة والده المسن بمنطقة الهرم بعد رفض الأخير إعطائه مبلغ من المال فنشبت بينهما مشاجرة أنهاها الابن بطعنة قاتلة في جسد أبيه. 

 

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في قتل شاب لوالده العجوز بمنطقة الهرم. 

 

انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

نشرة الحوادث.. أزمة جديدة لمحمد رمضان وكواليس سقوط راقصة شهيرة ومفاجآت في جريمة طبيب الساحل

دافع مجهول وحلقة مفقودة.. تفاصيل صادمة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

الحجز على فيلا محمد رمضان لتهربه من سداد رسوم قضائية بـ9 ملايين جنيه

دعوى مدنية بـ 300 ألف جنيه.. محامي طبيب الساحل يكشف عن تفاصيل جديدة

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة مُسن مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة حسام.م.ا، مُصاب بطعنه نافذة.

 

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه قتله بسبب نشوب مشاجرة بينهم لخلافات مالية.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

والده المسن الهرم مشاجرة الابن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

موضوعات متعلقة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

نشرة الحوادث.. أزمة جديدة لمحمد رمضان وكواليس سقوط راقصة شهيرة ومفاجآت في جريمة طبيب الساحل

عمارة مصلحة الضرائب .. المعمل الجنائي يفحص حريقًا بجوار نادي الزمالك

دافع مجهول وحلقة مفقودة.. تفاصيل صادمة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

دعوى مدنية بـ 300 ألف جنيه.. محامي طبيب الساحل يكشف عن تفاصيل جديدة

في التحريض على الفسق | قرار عاجل من النيابة بشأن الراقصة بوسي

محاولات للسيطرة على حريق أعلى سطح عقار بجوار نادي الزمالك

ترشيحاتنا

المنتخب الأولمبي يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو

الرئيس السيسي يشارك في فعاليات "المائدة المستديرة.. طريق جديد" ضمن قمة باريس

رضيع يقتل والدته الحامل بالرصاص في أمريكا

قانون ضريبة الدمغة.. تعرف على المُستثنى من دفع رسوم مغادرة مصر بالقانون

قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل ابنها في الشرقية

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون في كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ