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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب بنت.. شاب إفريقي ينهي حياة صديقه من ذات الجنسية في الطالبية

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهم بقتل شاب يحمل الجنسية الافريقية بمنطقة الطالبية صديقه من ذات الجنسية وتشاجرا بسبب فتاة.

 

وأكدت تحريات مباحث الطالبية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث القسم أن المجني عليه طعن المتهم بـ "موس" بعد الشجار بسبب فتاة فاستل المتهم سلاح أبيض وطعن صديقة طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى خباب.ح.م، به، يحمل جنسية افريقية، وبه طعنة نافذة.

 

بعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه علي يد آخر بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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