أخو طليقته ضربه .. الأمن يكشف ملابسات استغاثة بائع متجول في فيديو

كشف رجال أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن إستغاثة أحد الأشخاص من آخرين حال قيامهم بإقتحام منزله وبعثرة محتوياته بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من آخرين حال قيامهم بإقتحام منزله وبعثرة محتوياته بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشاكى يعمل بائع متجول مقيم بدائرة القسم وتبين قيام شقيق طليقة المذكور ، ونجليه مقيمين بدائرة القسم بالتوجه لمحل سكن الشاكى والتعدى عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهم أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.