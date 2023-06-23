عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر iphone 14 pro max فى السعودية

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max

فى حال كنت تفكر فى اقتناء أقوي جوال رائد بمواصفات جبارة فى الأسواق، لن تجد أفضل من جوال iPhone 14 Pro Max.

وصل سعر جوال iPhone 14 Pro Max فى السعودية سعة 128 جيجابايت مقابل 4500 ريال سعودي سعة 256 جيجابايت مقابل 4900 ريال، وسعة 512 جيجابايت بسعر 6200 ريال، وسعة 1 تيرابايت سعر 6300 ريال.

يأتى جوال iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

 iPhone 14 Pro Max

يتوفر جوال iPhone 14 Pro Max بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

ويحمل جوال iPhone 14 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

iPhone 14 Pro Max

ويقدم جوال iPhone 14 Pro Max بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

وتستطيع اقتناء جوال iPhone 14 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

جوال iPhone iPhone 14 Pro Max السعودية ريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

عاجل.. أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم.. وتسريب بيانات مستخدمي ChatGPT على الدارك ويب

أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم .. لن تتخيل سعره

فئة 5 آلاف جنيه.. أنسب موبايل فيفو Vivo لمحدودي الدخل 

أفضل ميزات متعلقة بالصور سيحصل عليها مستخدمو آيفون في iOS 17

تسريب بيانات أكثر من 100 ألف مستخدم ChatGPT على الدارك ويب

هاتف جديد بقدرات جبارة .. فيفو تفجر مفاجأة للمستخدمين

شركة ASUS تعلن أخيرا عن موعد إطلاق وحدة تحكم الألعاب ROG Ally

فاكر تليفون نوكيا ده؟ لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 40 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بعد حرق مستوطنين إسرائيليين المصحف .. بيان عاجل من حزب الله اللبناني

فضل يوم عرفة .. خطيب المسجد النبوي: ترقبوه ولا تضيعوه لـ7 أسباب

ماذا يفعل الحاج في يوم النحر؟.. علي جمعة يوضح أهم الأعمال

مصر تحصد ذهبيتين وفضية وبرونزية باليوم الثالث لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

ميريهان حسين تكشف سرًا على الهواء عن سبب اعتزالها الفن

عبادة بدنية | خطيب المسجد النبوي : لا بأس في الاقتراض للأضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علشان تخس.. عادات خاطئة على الريق تسبب مرضا خطيرا

تحذير من ملابس معينة تجذب الناموس| دراسة صادمة

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

تيشيرت بـ400 ألف جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحمد سعد

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ