اِقتنع عنوة أو أقتلك .. رشوان: الإخوان لا يمتلكون إلا السمع والطاعة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الجيش أعلن عدم السماح بإحباط المصريين إعلاميا.



وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»،: "مرسي لم يدرك نزول الجيش لحماية الإعلام"، موضحا: "الإخوان حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي".

وأشار: "جماعة الإخوان الإرهابية لا تمتلك منطقا إلا السمع والطاعة ولا يمكنها أن تناقش أحد"، مضيفا: "بعد 30 يونيو التهديدات التي رأيناها على الشاشات كانت تعبر عن إما أن تقتنع عنوة أو هقتلك".

