1000 جنيه.. تحرك كبير في سعر الدقيق قبل أيام من عيد الأضحى

شهد سعر الدقيق قفزة كبيرة، وذلك بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرًا، حيث تعد الدولتان من أكثر الدول المنتجة للقمح، ومن المعروف أن الدقيق يدخل في صناعة العديد من المنتجات مثل الخبز وكذلك صناعة جميع أنواع الحلويات، إلى جانب تأثيره أيضًا على أسعار المكرونة.

أسعار الدقيق

زيادة أسعار الدقيق

وتعتبر مصر من أكثر الدول المستهلكة للقمح، ويتم استيراده من أكثر من 14 دولة، وذلك من أجل توفير رغيف الخبز لأكثر من 100 مليون مواطن، وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكثر دول العالم إنتاجًا للقمح، وكانت مصر تستورد منهما بأكثر من 2 مليار دولار قمح سنويًا، فهما يعتبران كذلك المصدر الرئيسي للقمح إلى جانب العديد من الدول الأخرى مثل فرنسا وغيرها، كذلك فإن إجمالي ما تستورده مصر من الدولتين يبلغ 80% من احتياجاتها من القمح كل عام.

وقال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، إن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية بأكثر من ألف جنيه للطن، مقارنة بأسعار شهر مايو الماضي.

وبحسب السلاموني، فإن سعر طن الدقيق ارتفع إلى بين 14 ألف جنيه و14700 جنيه خلال الأيام الماضية مقابل سعر يتراوح بين 13 ألف جنيه و13500 جنيه بنهاية مايو الماضي.

وأوضح السلاموني أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة تصدير كميات منه للسودان، وخاصة بعد توقف العديد من المصانع هناك عقب اندلاع الحرب هناك.

وعن تأثير ارتفاع أسعار الدقيق على المكرونة، ذكر السلاموني أن أسعار المكرونة لن تتأثر بالأسواق وستظل مستقرة عند نفس المستويات الحالية.

ويتراوح متوسط سعر كيلو المكرونة بالأسواق حاليا بين 20 و24 جنيها حاليا بحسب الجودة والشركة، وكانت أسعار الدقيق انخفضت في الأسواق بنهاية مايو الماضي بين 500 وألف جنيه للطن، حيث يتراوح سعر طن الدقيق استخراج 72% بين 13 و13.5 ألف جنيه مع انخفاض الطلب، وفقا لقول السلاموني في بيان سابق للغرفة.

وكانت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات، أعلنت عن نجاح بورصة السلع التي أطلقتها وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك حاليا 123 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية.

وقال "طارق حسانين"، إن وزارة التموين تتسلم حاليا القمح من المزارعين لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم ، من خلال 420 نقطة استلام على مستوى محافظات الجمهورية، ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن، مع تقديم الوزارة لجميع التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، حيث أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة.

أسعار الدقيق

استعداد وزارة التموين لاستقبال العيد

ومن جانب آخر، تستعد وزارة التموين لاستقبال موسم الأعياد والمناسبات خلال الفترة المقبلة بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق، حيث تم توجيه جميع الإدارات التموينية على مستوى الجمهورية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز في فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، توجيهًا وزاريا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ‏وأكد التوجيه الوزاري بمنح المطاحن التموينية ( قطاع عام – قطاع ‏خاص) إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب، بدءا ‏من 27/6 حتى 30/6/2023، وعلى المطاحن التى لا ترغب فى الحصول ‏على الاجازة اخطار مديرية التموين التابعة لها على ان تقوم المديرية ‏بإخطار شركة " سمارت”.

كما شمل التوجيه مديري المديريات ان يتم التنسيق والإخطار ‏بالمخابز التي سوف تعمل في العيد والمخابز الممنوح لها إجازة، كما أكد ‏على صرف حصة أربعة أيام من الاقماح مقدمًا عن الفترة من 27/6 الى ‏‏30/6 للمخابز التي سوف تعمل خلال اجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات ‏الكروت الذكية " سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا ‏لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل لهذه المخابز.‏

كما تم تعديل مواعيد اتاحة صرف ‏الحصص للمخابز من بعد الساعة 12 صباحا الى الساعة الثانية صباحا، على أن تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز من بعد الساعة الثانية صباحا، ‏وحتى نهاية اليوم خلال الأيام من 23/6 الى 26/6/2023، مع اتاحة صرف ‏يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 30/6/2023 طبقا لمبيعات اخر ‏يوم عمل.

كما أكد التوجيه على التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات ‏التى تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل يوم 1/7/2023 ‏بالنظام المعمول به حاليا.‏

وشدد التوجيه على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر ‏الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذا توافر ارصدة الدقيق ‏بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق كل مديرية.‏

ومن جهة أخرى، وفيما يخص توريد القمح نص التوجيه على إيقاف العمل ‏بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ‏‏2023 اعتبارا من يوم 27/6 الى 30/6/2023، على ان يتم استئناف العمل ‏اعتبارا من يوم 1/7/2023‏.