عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ.. ضبط 14 مخبزاً للتلاعب بوزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم

مخابز
مخابز

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملاتها على المخابز البلدية المدعمة، بنطاق مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز للتأكد من ضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

توريد 191 ألفاً و824 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال توصيل الغاز الطبيعي لـ الحامول والرياض |صور

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات، بمشاركة أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبي رئيس المدينة، ورؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضرا، عبارة عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيام المدير المسئول عن المخبز بالتصرف فى 14.5 جوال دقيق زنة 50 كجم بإجمالى 725 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، وضبط مخبز بلدي لقيام المدير المسئول بتجميع جوالين «دقيق بلدي» مدعم زنة الجوال 50 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

كما تضمنت المحاضر تحرير 12 محضراً لمخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين بالمخبزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الحملات التموينية الدقيق المدعم الرغيف الغاز الطبيعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المخالفين المخابز البلدية تكثيف الحملات تكثيف الحملات التموينية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جوال دقيق دقيق بلدي دقيق بلدي مدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

خلال تشييع جنازة.. انفجار ضخم داخل أحد المساجد في أفغانستان

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية 2023

موضوعات متعلقة

توريد 191 ألفاً و824 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

ضبط عامل وفلاح مطلوبين في 144 حكماً بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال توصيل الغاز الطبيعي لـ الحامول والرياض |صور

رسالة مؤثرة من مدرس بجامعة كفر الشيخ تثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

كفر الشيخ يتعادل مع أبو قير للأسمدة 1/1 بدوري القسم الثاني

محافظ كفر الشيخ يكلف مروة الهطيل وكيلا لإدارة الاستثمار للمناطق الصناعية

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تطوير بحيرة البرلس وسبل دعم الصيادين.. صور

إزالة فورية لحالتي تعدٍ على أرض زراعية في الحامول بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77،23 %

مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مبنى السفارة السعودية بالخرطوم

نصائح لطلاب الثانوية العامة للتغلب على الخوف والتوتر قبل الامتحانات

مفتي الجمهورية: مصر تطبق سيادة القانون ومبدأ المواطنة المعيار الأساسي للعيش المشترك

معاريف: الجيش يستعد جيداً لحرب متعددة الجبهات

بيع اللي باعك.. مطالبات سعودية بمعاقبة ميسي بعد رفضه عرض الهلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية

صورة لمرحاض طائر يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

فيديو

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ