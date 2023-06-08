كفر الشيخ.. ضبط 14 مخبزاً للتلاعب بوزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملاتها على المخابز البلدية المدعمة، بنطاق مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز للتأكد من ضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات، بمشاركة أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبي رئيس المدينة، ورؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضرا، عبارة عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيام المدير المسئول عن المخبز بالتصرف فى 14.5 جوال دقيق زنة 50 كجم بإجمالى 725 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، وضبط مخبز بلدي لقيام المدير المسئول بتجميع جوالين «دقيق بلدي» مدعم زنة الجوال 50 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

كما تضمنت المحاضر تحرير 12 محضراً لمخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين بالمخبزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.