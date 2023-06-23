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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد مشاركة من الإخوان

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ثورة 25 يناير 2011 لم تشهد أية صناعة أو مشاركة بأي نسبة تذكر للإخوان، بل كان تاريخ الحركة الوطنية المصرية والشعب المصري، لكن لم يتواجد أفراد جماعة الإخوان إلا بضع شباب منهم.

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وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يوم 28 يناير 2011 شارك بنفسه في مظاهرة خرجت من ميدان مصطفى محمود وتجمعت في ميدان الدقي، ثم ذهب إلى ميدان سفينكس: «لغاية الساعة 3.15 ظهرا لم يكن هناك إخواني واحد».

 

وأوضح أن المشهد السياسي السابق لثورة 25 يناير 2011 شهدت قوى سياسية حزبية موجودة في أحزاب شرعية منها أحزاب شاركت في ثورة يناير، وقوى سياسية غير حزبية غير مقننه شاركت هي الأخرى في ثورة يناير وشخوص عامة من كل الفئات: «كل دول معندهمش تنظيم ولا تنظيماتهم الموجودة كبيرة، لكن الحركة الوحيدة اللي كانت قوية كانت حركة 6 أبريل ومنتشره في دلتا مصر».

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