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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بإدارة المجمع العلمي: موكب المومياوات غير وجهة نظر فرنسا تجاه مصر

موكب المومياوات
موكب المومياوات

أكد الدكتور أحمد يوسف، الكاتب الصحفي والأستاذ بالجامعات الفرنسية وعضو مجلس إدارة المجمع العلمي المصري، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" انعطافه جديدة في رؤية الرأي العام الفرنسي للرئيس السيسي، ولا وسيلة إعلام واحدة تقدمت بأي نقد أو اعتراض على الرئيس السيسي.

 

وأشار "يوسف"، خلال حواره عبر الإنترنت، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أن هناك إحدى الجرائد الفرنسية أخذت مقتطفات من خطاب الرئيس السيسي فقط ولم تتطرق إلى أي شكل من أشكال السياسة في مصر، وما حدث هو تغير جاد تجاه الإدارة المصرية.

 

 المتحف المصري

 

وأوضح أن الشعب الفرنسي يرى الإنجازات والمشروعات في مصر ويتحدثون عن المتحف المصري، منوهًا بأن موكب المومياوات غير وجهة نظر الشعب الفرنسي تجاه الإدارة المصرية.

موكب المومياوات الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد يوسف إبراهيم عيسى المتحف المصري

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