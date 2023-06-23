في فرنسا .. شاهد صورة تجمع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

نشرت صحيفة سبق السعودية صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و الرئيس عبدالفتاح ‎السيسي اليوم الجمعة في فرنسا.

السيسي وولي العهد السعودي

وكانت وسائل إعلام عربية قد قالت ، اليوم الجمعة، إن السعودية منعت دخول دبلوماسيين إسرائيليين إلى حدث دولي في فرنسا، شارك فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



وذكر الموقع العبري "واللا"، في عدة تغريدات علي تويتر :"أن المملكة العربية السعودية حالت دون دخول دبلوماسيين إسرائيليين اثنين من المشاركة في حدث سعودي جرت وقائعه في فرنسا، بسبب حضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".

وأوضح الموقع أنه وقعت حادثة دبلوماسية محرجة لاثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين حينما منعا من دخول مؤتمر "إكسبو 2030" المقرر حدوثه في الرياض ، بسبب حضور الأمير محمد بن سلمان، حيث اكتشفا في اللحظة الأخيرة حذف اسمهما من قائمة المدعوين للحفل.



ونقل الموقع تلك المعلومات عن دبلوماسيين إسرائيليين تابعين لوزارة الخارجية في تل أبيب، أنه من الممكن أن تكون واقعة حذف اسمي الدبلوماسيين تعد رد فعل من جانب المملكة العربية السعودية على السياسة الإسرائيلية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية.