الاتحاد السكندري يتعاقد مع حسن الحصري لتولي القيادة الفنية لفريق الطائرة

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد مع الكابتن حسن الحصرى المدرب العام لمنتخب مصر لتولى القيادة الفنية للفريق الأول للكرة الطائرة في الموسم الجديد.

وأتم رئيس زعيم الثغر اتفاقه مع الكابتن حسن الحصرى الذى يملك سجلاً تدريبياً مميزاً وقاد العديد من فرق المقدمة بالدورى المصرى، بحضور إسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة الطائرة وجمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة، حتى نهاية الموسم الرياضى 2023-2024

وأكد محمد مصيلحي للمدير الفنى الجديد لزعيم الثغر، على كامل دعم مجلس إدارة النادى للفريق و تمنى له كل التوفيق في مهمته القادمة مع نادى الاتحاد السكندرى.