عبد الله المغازي: الإخوان كان هدفها السطو على الوطن وتستهدف تغيير الهوية

قال الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس الوزراء الأسبق، إن جماعة الإخوان كان هدفها السطو على الوطن وتستهدف تغيير الهوية مصر والعبث في ثقافة شعب، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان مرفوضا من الشعب الذي أدرك الأمر وخرج ضدهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لولا ثورة 30 يونيو كنا سنذهب إلى مكان صعب تداركه، لافتا إلى أننا كنا سنحتاج مئات السنوات من أجل الرجوع لنفس النقطة، حيث أن الإخوان كانوا يحضرون لجيش وشرطة بديلة ويريدون تنفيذ أفكارهم التي كانت معهم تحت الأرض إلى فوق الأرض.

وتابع معاون رئيس الوزراء الأسبق، أن ثورة 30 يونيو تمت بحماية من الجيش المصري والشرطة، متابعا أننا لا يمكن أن ننسى دورهما القوي في نجاح الثورة، معقبا: “شرفت بعضويتي في جبهة الإنقاذ ممثلا عن حزب الوفد”.