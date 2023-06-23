حسام موافي يكشف مضاعفات مرض السكري وكيفية الوقاية منها | فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنواع مضاعفات مرض السكري، موضحا أنها تنقسم ما بين حادة ومزمنة.



وقال حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ مضاعفات السكري الحادة مثل الغيبوبة أما المزمنة فهي أسهل من حيث التعامل مع المرض، مثل التهابات الأطراف وغيرها.

الغسيل الكلوي

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنّ الغسيل الكلوي هو عملية اصطناعية للتخلص من الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، ويحتاج المرضى إلى هذه العملية عندما تكون الكلى لديهم لا تعمل بشكلٍ صحيح.



واختتم بالإشارة إلى أن مريض السكري من النوع الأول الذي تصاحبه مضاعفات حادة مثل الغيبوبة ويحتاج إلى غسيل كلوي، عليه استشارة الطبيب فيما إذا كانت حالته تستدعي تناول الأنسولين أم لا.