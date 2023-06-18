حسام موافي يقدم نصائح هامة لمرضى ضغط الدم

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني نصائح لـ مرضى ضغط الدم لتقليل الاخطار قائلاً: "أول حاجة الالتزام بروشتة الطبيب وعدم أخذ تجارب الاخرين لان كل دواء مخص للحالة بعينها وثاني الأمور هي تقليل الانفعالات".

وأضاف موافي خلال حواره مع برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:” يجب الحرص على ممارسة الرياضة والتي لها دور كبير في تقليل الانفعال”.

وأكد موافى الرياضة تقلل الانفعال لان جسم الرياضي يفرز مادة تشبه "المورفين" ولكنها مخلوقة بشكل إلهي في جسم لاعب الرياضي وهي تقلل التوتر والانفعالات.

تقليل الاملاح

وواصل :"ثالث الأمور ضرورة تقليل الاملاح وبعض الناس فاكرة أن تقليل الاملاح يعني عدم وضع الملح الطبيعي في الطعام لكن فيه مصادرأخرى بترفع الضغط من غير ماناخد بالنا زي المياه الغازية والمعلبات والمأكولات من خارج البيت والاجبان كلها بالاخص الرومي ".

وشدد على أهمية تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم بمتوسط 3 لترة يومياً إلى 3.5 لتر.