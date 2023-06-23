كدمة في الوجه.. حقيقة إصابة آسر ياسين بسبب شماريخ

أكد الفنان آسر ياسين أنه لم يصاب خلال تصوير فيلم شماريخ الذي يتضمن مشاهد أكشن كبيرة احتاجت مجهود كبير.

وسأله مذيع et بالعربي عن سبب الكدمة في وجهة وأكد آسر ياسين أنها مجرد مكياج من أجل الشخصية التي يلعبها.

وكشف آسر ياسين مصير دور مصطفى درويش في فيلم شماريخ، وقال: "الصورة اللى نشرها معايا كانت بالنسبالي وداع أخير، ومصطفى خلص 90 في المية من الفيلم، ومش هيتغير فيه حاجة".

تحدث آسر ياسين متأثرا عن وفاة صديقه الراحل مصطفى درويش في لقاء تلفزيوني له من كواليس تصوير فيلم شماريخ.



وقال آسر ياسين عن مصطفى درويش:" بقينا صحاب جدا بعد 100 وش .. وبقيت بتفاءل بيه ونجحنا سوا في سوتس.. ومبسوط إن آخر حاجة عملها هي فيلم شماريخ.. وهو في حتة أحسن أكيد".

يواصل صناع فيلم شماريخ تصوير العمل بعد فترة من التوقف، حيث يعد العمل من آخر الأعمال التي شارك في بطولتهاالفنان الراحل مصطفى درويش.

وأفرج صناع الفيلم عن صورة جمعت بين الفنان آسر ياسين والفنان الراحل مصطفي درويش من أحد المشاهد التي انتهي الراحل من تصويرها.

وكان خرج فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل من موسم أفلام عيد الأضحى .

وظهر في البوستر الدعائي للفيلم آسر ياسين مرتديا قناعا واقيا للغاز، وفي يده بندقية مضيئة وبجانبه أمينة خليل وفيالخلفية في السماء أشكال للشماريخ مطلقة في السماء.

ويشارك في بطولة فيلم “شماريخ” عدد كبير من الفنانين على رأسهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمدثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.