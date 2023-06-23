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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شديد الحرارة .. الأرصاد توضح حالة الطقس بالمحافظات غدا

الارصاد
الارصاد

قدم برنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الاولي”، تقريرا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 23 يونيو بجميع المحافظات والتي جاءت كالتالي: 

ويتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوي سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقسا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:
العظمى الصغرى

لقاهرة 35 - 23
الإسكندرية 30- 21

مطروح 28-21

بور سعيد 31-22
الإسماعيلية 36 - 22

السويس 36- 21

العريش 31-21

طابا 35-23

شرم الشيخ 38-27 
الغردقة 37 -25

الأقصر 41-25 
أسوان 41- 28

الوادي الجديد 41-24

شلاتين 36-26

حلايب 37-27
سوهاج 35 - 24
المنيا 36 - 24

ومن جابنها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفصيل حالة الطقس، مشيرة إلى انه هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة إلى 2 درجة عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية.

وأضافت  أنّ معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط وتون محملة بكميات من بخار الماء، وتبدأ نسب الرطوبة في الزيادة، وهي عامل مهم جدا يجعلنا نشعر بأن قيم الحرارة أعلى من القيم التي نعلن عنها في نشراتنا من 2 درجة إلى 3 درجات.

درجات الحرارة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى منار غانم حالة الطقس

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