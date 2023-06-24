عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

طريقة تشغل الراوتر
طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

أصبح الإنترنت لابديل عنه فى حياتنا اليومية والذى يربط الكثير من الأجهزة فى وقت واحد، لذلك لابديل عنه تماماً، إلا أنه عند انقطاع التيار الكهربي يتوقف تماماً، ومن خلال حيلة بسيطة يمكنك تشغيله بدون أى مشكلة.

وفقاُ لموقع “برايت سايد” العالمي، يمكن القضاء على هذه المشكلة تماماً من خلال توصيل مصدر طاقة لـ الرواتر داخل المنزل، وهو الباور البانك التقليدي.

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. ازاى تشغل الراوتر بدون كهرباء

وتكمن أهم خطوة فى كيفية تجهيز الـ “باور بانك” ليعمل مباشرة، وعن طريق توصيله بكابل من نوع “USB A" مباشرة بالراوتر، أى أن الكابل يكون بنفس نوع مقبس التوصيل من الطرفين، وفور التوصيل سيحمل الراوتر من جديد ويعمل بشكل طبيعي.

يذكر أنه عند عودة التيار الكهربي يجب فصل الراوتر عن الباور بانك، ومن ثم توصيله بمصدر التيار الكهربي التقليدي.

طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء ازاى تشغل الراوتر بدون كهرباء الرواتر الباور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

بخلاف الحد الأدنى للأجور.. علاوة جديدة تنتظر عمال القطاع الخاص بنسبة 3%|تفاصيل

موضوعات متعلقة

بسعر مميز.. سعر آيفون 11 في السعودية

أسعار جوالات iphone 14 فى الكويت

أسعار iphone 14 Pro فى الإمارات

سعر iphone 14 pro max فى السعودية

أخبار التكنولوجيا| ريلمي تطرح هاتف جديد يشحن في 10 دقائق.. ميتا تخترع روبوت يثير فرغ العاملين بالشركة

أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم.. وتسريب بيانات مستخدمي ChatGPT على الدارك ويب

أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم .. لن تتخيل سعره

فئة 5 آلاف جنيه.. أنسب موبايل فيفو Vivo لمحدودي الدخل 

ترشيحاتنا

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأولى من نوعها.. سر زيارة رئيس وزراء الهند وماذا يناقش مع السيسي

حرب فاجنر والجيش الروسي.. إعلان عاجل من عمدة موسكو خاص بالأحداث الجماهيرية

فضل يوم عرفة .. حكمه وأجره ودعاؤه لا مثيل له

فضل يوم عرفة.. احرص على صيامه والإكثار من الذكر لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ