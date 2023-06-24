لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

أصبح الإنترنت لابديل عنه فى حياتنا اليومية والذى يربط الكثير من الأجهزة فى وقت واحد، لذلك لابديل عنه تماماً، إلا أنه عند انقطاع التيار الكهربي يتوقف تماماً، ومن خلال حيلة بسيطة يمكنك تشغيله بدون أى مشكلة.

وفقاُ لموقع “برايت سايد” العالمي، يمكن القضاء على هذه المشكلة تماماً من خلال توصيل مصدر طاقة لـ الرواتر داخل المنزل، وهو الباور البانك التقليدي.

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وتكمن أهم خطوة فى كيفية تجهيز الـ “باور بانك” ليعمل مباشرة، وعن طريق توصيله بكابل من نوع “USB A" مباشرة بالراوتر، أى أن الكابل يكون بنفس نوع مقبس التوصيل من الطرفين، وفور التوصيل سيحمل الراوتر من جديد ويعمل بشكل طبيعي.

يذكر أنه عند عودة التيار الكهربي يجب فصل الراوتر عن الباور بانك، ومن ثم توصيله بمصدر التيار الكهربي التقليدي.