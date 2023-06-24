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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات عيد الأضحى .. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

حواوشي اسكندراني
حواوشي اسكندراني

الحواوشي الإسكندراني هو أكلة  مصرية شهيرة تتكون من عجينة محشوة باللحمة والبصل والتوابل، ويتم تقديمها مع البيض المسلوق والمخلل، وإليك طريقة عمل حواوشي إسكندراني للشيف عادل:

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مكونات عمل الحواوشي الإسكندراني

2 كوب طحين
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
3/4 كوب ماء دافئ
1/4 كوب زيت نباتي
500 جرام لحم مفروم
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
ملح حسب الذوق
4 بيضات مسلوقة
مخلل الخيار


طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

في وعاء كبير، اخلط الطحين والملح والسكر والخميرة، ثم أضف الماء الدافئ والزيت، واعجن المزيج جيداً حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
ضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت، ثم اتركها جانباً لتتخمر لمدة ساعة تقريباً.
في مقلاة عميقة، اقلي البصل المفروم حتى يذبل قليلاً، ثم أضف اللحم المفروم، واستمر في القلي حتى ينضج اللحم تماماً.
أضف البابريكا والكمون والفلفل الأسود والقرفة والملح، واستمر في القلي حتى يتداخل نكهات التوابل مع اللحم.
شكل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم افتح كل كرة بواسطة اليدين لتصبح على شكل دائرة رقيقة.
ضع
اقلي الحواوشي في مقلاة عميقة مع القليل من الزيت حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.
قدم الحواوشي مع البيض المسلوق والمخلل.
يعد الحواوشي الإسكندراني وجبة شهية وشعبية في مصر وتستطيع الاستمتاع بها كوجبة إفطار أو وجبة خفيفة في أي وقت من اليوم.

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