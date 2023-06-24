نجم الأهلي السابق يتغنى بكولر.. ويشيد بأفشة

أشاد رضا الويشي ، مهاجم الأهلي الأسبق ، بالمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بعدما نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا واقترب من حسم لقب الدوري.



وأضاف الويشي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" كولر كلمة السر في انتصارات الأهلي لأنه نجح في تجهيز اللاعبين البدلاء وأصبحت الفوارق ضئيلة بين الأساسيين والبدلاء".



وأكد الويشي أن كولر خلق روح المنافسة بين لاعبي الأهلي ولا يوجد أي لاعب يضمن المشاركة مع فريقه بصفة أساسية موضحاً أن الأهلي يملك لاعباً رائعاً بقيمة علي معلول يصنع الفارق باستمرار.



وأثنى نجم السكة الحديد على تألق محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي وتمريراته المميزة في لقاء حرس الحدود موضحاً أنه يستحق جائزة رجل المباراة.