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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لحظة بلحظة مع عمليات السياحة..

رئيس بعثة السياحة بالمدينة: الحجاج آمنين وخدمات مميكنة لراحتهم.. فيديو

صدى البلد

شاركت بعثة “صدى البلد” بعثة الحج السياحى فى المدينة المنورة التى تتابع الحجاج المصريين الذين يزورن النبى قبل آداء فريضة الحج، لتجد خلية نحل من العاملين بوزارة السياحة والاثار وغرفة الشركات تعمل على مدار الساعة لتوفير كل سبل الراحة للمصريين.

على الفور انتقل مراسل صدى البلد الى  غرفة العمليات، التى شكلتها اللجنة العليا للحج والعمرة للقاء أحمد صالح رئيس البعثة بالمدينة المنورة، ليؤكد على سلامة الحجاج السياحة والمجهود المبذول لتوفير الراحة لهم تنفيذا لتوجيهات وزير السياحة والاثار.

وقال احمد صالح أن البعثة تستقبل الساعات المقبلة آخر أفواج الحجيج السياحيين القادمين الى المدينة، ضمن الموسم الأول لاستقبال حجاج السياحة بها "قبل الذهاب لمكة المكرمة لإجراء مناسك الحج" .
وأكد صالح على عدم وجود أي حالات مرضية أو إصابة بكورونا أو أية أوبئة أخرى، مشيرا إلى تواجد ممثلين للمكتب في مكتب الإدلاء لحل جميع مشاكل المواطنين خاصة كبار السن .

وأشار صالح أنه يتم التعامل السريع مع الحالات ويتم تقديم الحجاج المصريين سواء كان متابعين للسياحة أو لا، لاسيما أن إجمالي عدد الفنادق التي تستقبل الحجاج المصريين بالمدينة المنورة بلغ عددها 67 فندقا، 32 بالجهة الشمالية و 27 بالغربية، و8 فنادق بالجنوبية.

وقال أنه لا توجد حالة تابعة للحج السياحي بالمستشفيات وجميع الحالات البسيطة تعافت وجاري المتابعة للوقوف على سفر جميع الحجاج من المدينة إلى مكة لأداء المناسك دون تخلف أحد منهم.
وكشف صالح عن وجود حالة وفاة واحدة لسيدة مسنة بمجرد نزولها أرض المطار وتم دفنها بالمدينة بعد موافقة نجلها الذي كان مرافقا لها.

وانهى حديثة بالاشارة الى التطور التكنولوجى المستخدم بالحج السياحى لمتابعة الحجاج وعودة التائهين فى اسرع وقت من خلال اللجان المنتشرة فى شوارع المدينة.

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