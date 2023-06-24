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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات مصرية بالدور النصف النهائي لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش

نور الشربيني
نور الشربيني

تأهل ستة لاعبين مصريين إلى الدور نصف النهائي لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقامة في مصر بمشروع Eastown District New Cairo، كما صعد لاعبين من الأجانب لنفس الدور، للتصفية لحجز تذكرة التأهل للنهائي بمنافسات الرجال والسيدات، والتتويج بإحدى أهم البطولات البلاتينية، والفوز بالجوائز المالية بقيمة أكثر من 10 ملايين جنيه.

وصعد من المجموعة الأولى (رجال) ديجو إلياس، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، في المركزين الأول والثاني، ومن المجموعة الثانية علي فرج لاعب وادي دجلة، محمد الشوربجي، على الترتيب، وفي منافسات السيدات تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في المركزين الأول والثاني من المجموعة الأولى، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج، نور الطيب لاعبة هليوبوليسمن المجموعة الثانية.

وكانت الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، قد شهدت فوز هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على نيلي جيليس بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-9) (11-8)، وفي المباراة التالية استطاع محمد الشوربجي التغلب على بول كول بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-8) (11-10)، وفازت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على جورجينا كينيدي بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-4).

وتغلبت نور الطيب لاعبة هليوبوليسعلى جويلي كينيج بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-10) (11-8)، واختتم اليوم الرابع بفوز مازن هشام لاعب وادي دجلة على مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (2-11) (11-8) (11-5).

وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، بمجموع جوائز أكتر من 10 ملايين جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.

مصطفى عسل بطولة العظماء الثمانية للإسكواش محمد الشوربجي هانيا الحمامي علي فرج نور الشربيني

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