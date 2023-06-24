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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| قائد فاجنر يهدد وزير الدفاع والأركان الروسيين.. وطلب فوري لهما

قائد فاجنر وشويجو
قائد فاجنر وشويجو

أكد قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار، فيما يعد انقلابا على القيادة الروسية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال بريجوجين في مقطع فيديو فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه: "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7:30 صباحا، المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار".

 

وأضاف: "نحن موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".

وذكر أن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرة قواته، واعتبر أن ما يحدث "لا يعيق العملية الخاصة في أوكرانيا".


وطالب بريجوجين، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف بمقابلته في المدينة، وهدد بأنه سيتوجه إلى موسكو إذا  لم يستجيبا له.

وكان بريجوجين أكد في فيديو سابق عزمه إطاحة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان اللذين اتهمها بإعطاء الأوامر بقصف قواته وبالتضحية بعشرات آلاف الرجال في أوكرانيا.

وقال عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، صباح السبت، إنّ السلطات تخوض "أنشطة لمكافحة الإرهاب" في موسكو، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضاف سوبيانين  أنه في ضوء "المعلومات التي وصلتنا، ثمة أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في موسكو بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية".

 

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