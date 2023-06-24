تقودها فتاة أوروبية| ضبط شبكة دولية لتقديم الخدمات الجنسية داخل الكويت.. تفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، ضبط شبكة لممارسة "الأعمال المنافية للآداب"، تديرها فتاة أوروبية وتنتمي لشبكة دولية.

وبحسب وسائل إعلام، قالت الداخلية الكويتية في بيان إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط 16 شخصا من الجنسية الآسيوية والأوروبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت الجهات المختصة من ضبط شخصين، أحدهما كان يقوم بإدارة العديد من المواقع بمختلف المناطق والتي تستخدم لـ"الأعمال المنافية للآداب"، وعثر بحوزتهما على نظام كاميرات لتوثيق ومراقبة دخول وخروج الأشخاص، حسب البيان.

وأشارت الداخلية الكويتية إلى ضبط 9 نساء و4 رجال بتهمة "ممارسة الرذيلة" مقابل مبالغ مالية في منطقة المهبولة، جنوبي الكويت.



وأسفرت التحريات عن قيام فتاة من جنسية أوروبية بإدارة حساب لـ"الترويج للأعمال المنافية للآداب"، وتم ضبطها وتبين أنها تنتمي لإحدى الشبكات الدولية، حسب الداخلية الكويتية.

وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.