عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لدينا أكبر مركزين.. الزراعة: دعم كبير من القيادة السياسية للبحث العلمي التطبيقي

صدى البلد

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والوفد المرافق له تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وجامعة حلوان، من خلال الهيئات والمراكز العلمية والبحثية التابعة للطرفين، 

وخلال اللقاء أكد وزير الزراعة أن البحث العلمي يعتبر الركيزة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاديات الدول خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة،
مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية للبحث العلمي التطبيقي وأن وزارة الزراعة لديها أكبر مركزين للبحوث التطبيقية، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، ويضم المركزين مجموعة من الخبراء والباحثين على مستوى عالي من الكفاءة تعمل جميعها للنهوض بمنظومة الزراعة كما توجد علاقة وثيقة بين باحثي هذه المراكز وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خاصة كليتي الزراعة والطب البيطري ومراكز البحوث الأخرى وأكاديمية البحث العلمي وكل الجهات ذات الصلة بالبحث العلمي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاون كبير مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية في كثير من المجالات ومنها حصر وتصنيف الاراضي الصحراوية، وقال "القصير" إن الوزارة يمكنها التعاون مع جامعة حلوان في مجالات عدة منها التغيرات المناخية والميكنة الزراعية الحديثة لصغار المزارعين والصوب الزراعية التعليمية وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي والتصنيع الزراعي والامصال واللقاحات البيطرية وكذلك تدريب الطلاب وشباب الباحثين، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديمها خبرتها للجامعة من أجل إنشاء واستحداث برامج بحثية تواكب التطورات والنهضة التى تشهدها مصر في المجالات الزراعية المختلفة، وأضاف انه يمكن توقيع بروتوكول في هذا الشأن يحدد أطر التعاون المستقبلي.

من جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الزراعة في جميع المجالات المتعلقة بالانتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان من أقدم الجامعات المصرية وتشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من البرامج العلمية المستحدثة وفيها 230 الف طالب مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائما الى تطويرها برامجها حتى تواكب سوق العمل.

وأشار "قنديل" أن المباحثات بين الجامعة ووزارة الزراعة تمثل خطوة مميزة من أجل التعاون مع الجامعة في عدد من المجالات وفي في الأبحاث التطبيقية، هذا بالإضافة إلى امكانية المشاركة المتميزة بين المراكز البحثية التابعة لكلا الجانبين، والجامعة لديها برامج كثيرة مهمة تعتمد على البحث العلمي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق التعاون بين الجامعة والوزارة، في ظل أهمية ربط المنتج البحثي بالجانب التطبيقي، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).


حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور حسام رفاعي والدكتور وليد السروجى والدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وبعض قيادات الوزارة والجامعة وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي،

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

ترشيحاتنا

مستشار الأمن القومي الأمريكي يهاتف نظيره الإسرائيلي ويدعوه لهذا الأمر

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأولى من نوعها.. سر زيارة رئيس وزراء الهند وماذا يناقش مع السيسي

حرب فاجنر والجيش الروسي.. إعلان عاجل من عمدة موسكو خاص بالأحداث الجماهيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ