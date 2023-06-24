تعرضنا لـ خيانة.. بوتين: انقلاب فاجنر طعنة فى الظهر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول تعليق على تمرد مجموعة فاغنر العسكرية إن بلاده تتعرض للخيانة واصفا ما يجري بـ"طعنة في الظهر".

بوتين الذي ظهر الإنهاك على ملامحه قال أيضا إن كل من رفع السلاح في وجه الجيش "خائن".

وبحسب وسائل إعلام، أكد الرئيس الروسي أن القوات المسلحة تلقت الأوامر اللازمة لمواجهة الأحداث الحالية.

ومنذ أمس الجمعة أعلن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين التمرد على الجيش، ونقل قواته إلى الأراضي الروسية وتعهد بالانتقام من الخونة.

ولا يبدو أن بريغوجين يناصب بوتين العداء، إذ قال أمس إن قادة الجيش يخدعونه.

لكن بوتين حسم موقفه اليوم في كلمته حيث أكد أن يجب نبذ أي فتنة خلال فترة العملية العسكرية الخاصة لأن مصير شعبنا يتقرر الآن.

وتابع:سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف.

وسقطت مدينة روستوف في قبضة مقاتلي فاغنر منذ صباح اليوم السبت.