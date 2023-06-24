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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بكرة هنبدأ المشوار.. تعليق وائل رياض على مواجهة المنتخب الأولمبي والنيجر

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي

علق وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي على مواجهة أولمبي الفراعنة غدا الأحد امام النيحر فى بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب.

قال وائل رياض عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: النهاردة بداية إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ، المنتخب الأولمبي حامل لقب البطولة السابقة 2019 وكان ليا الشرف وحصلت علي البطولة مع الجهاز السابق المحترم وتأهلنا لأولمبياد طوكيو 2020.

اضاف: وبكرة بإذن الله هنبدأ مشوار الحفاظ علي اللقب مع الجهاز الحالي المحترم ، منتظرين دعواتكم يا مصريين وإن شاء الله البطولة تبقي من نصيب المنتخب الأولمبي تاني ونتأهل لباريس 2024.

ويلتقى مساء غد الأحد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي نظيره منتخب النيجر في افتتاحية لقاءات أولمبي الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب. 

ويختتم المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي تدريباته اليوم السبت استعدادا للقاء النيجر غدا الأحد المقرر أن يقام باستاد بن بطوطة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت طنجة .

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي مواجهة النيجر غدا الأحد في كأس أمم إفريقيا فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب الثامنة بتوقيت القاهرة.

 مباراة المنتخب الأولمبي أمام النيجر ستكون منقولة عبر قناة beIN Sports HD 4 الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

قناة الرياضية المغربية سوف تذيع مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر عبر قناتها الأرضية فضلا عن قناة أون تايم سبورتس الأرضية.
 

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المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته

وأدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي امس الجمعة باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شارك فى التدريبات كل لاعبي المنتخب الأولمبي وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، 

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حماس فى تدريبات المنتخب الأولمبي 

شهد المران الرئيسي الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي ، وتعيش البعثة فى أجواء إيجابية ويسيطر الحماس على اللاعبين بحثا عن تحقيق الحلم الأوليمبي والدفاع بقوة عن اللقب خاصة وأن المسيرة لن تكون سهلة وتحتاج للتركيز فى تفاصيل التفاصيل وهو ما يدركه اللاعبون جيدا .

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا  اليوم السبت بمباراة الافتتاح التى تجمع المغرب البلد المستضيف مع غينيا فى المجموعة الأولى التى تقام مبارياتها فى الرباط بمشاركة المنتخب الأولمبي.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل  بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : المنتخب الأولمبي ومالى والجابون والنيجر .  

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

 

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