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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حار جدا..

باحث سعودي يكشف عن تقاصيل الطقس في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج

ارشيفي
ارشيفي

كشف الباحث في الطقس السعودي ، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ ملامح الطقس المتوقع خلال إجازة حج هذا العام 1444هـ؛ حسب قراءة النماذج العددية للطقس.

وذكر  "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأجواء متوقّع أن تكون من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا على معظم المناطق، بما فيها مكة والمشاعر، والحرارة المتوقّعة تتراوح بين 35 و47 درجة مئوية".

وأوضح أن  الأجواء "تميل للحرارة أول الليل، ومع تقدم ساعات الليل تنخفض الحرارة لتصبح تميل للاعتدال إلى لطيفة فجرًا، والحرارة المتوقّعة تتراوح فجرًا بين 24 إلى 33، وخارج المدن خاصة في الاستراحة والمناطق المفتوحة أفضل الأجواء ليلًا، فيما تزداد الحرارة إحساسًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة".

وبين ان "المرتفعات الجبلية في الغربية والجنوبية الغربية من المملكة متوقع أجواء تميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا، ومن لطيفة إلى باردة ليلًا، والحرارة العظمى تتراوح بين 25 إلى 35 درجة مئوية، والصغرى من 20 إلى 28 درجة مئوية، وتزداد البرودة في حالة الأمطار والضباب".

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تعرف على طقس اليوم في المشاعر المقدسة ومكة

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