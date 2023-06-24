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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

أهم أسباب الإصابة
أهم أسباب الإصابة بفقر الدم

يحدث الإصابة بفقر الدم عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من عنصر الحديد ، ولا يشعر الشخص بأعراضه إذا كان خفيفًا، أو معتدلًا، أما إذا كان شديدًا، فإنه يشعر بها ، ومن أعراضه الإرهاق، والتعب، وضيق النفس، وشحوب الوجه، وبرودة اليدين والقدمين وقد يكون البداية للاصابة بامراض اخري خطيرة لانه يضعف المناعة ويجعل الجسم عرضة للاصابة بأي مرض ،وتصاب به السيدات اكثر من الرجال بسبب الحمل والولادة والضغوط التي تتعرض لها المراة 
لذلك نرصد في هذا التقرير اسباب الإصابة بفقر الدم واعراضه وطرق الوقاية منه وفقا لموقع healthgrades

 

أهم أسباب الإصابة بفقر الدم


إذا كنت لا تستهلك كميات كافية من الحديد، أو إذا كنت تفقد الكثير من الحديد، لا يمكن لجسدك أن ينتج الهيموجلوبين الكافي، وستكون معرضًا للإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد في نهاية المطاف.


يسبب فقدان الدم، احتواء الدم على الحديد بداخل كريات الدم الحمراء، فإذا فقدت دمًا، تفقد بعض الحديد ،النساء اللاتي يكون حيضهن غزيرًا عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد لأنهن يفقدن دمًا غزيرًا في أثناء الحيض.

 

يسبب فقدان الدم البطيء المزمن داخل الجسم، مثل الدم الناتج عن القرحة الهضمية والفتق الحجابي وسليلة القولون أو سرطان المستقيم والقولون، فقر الدم بسبب نقص الحديد ، يمكن أن ينتج نزيف السلسلة المعوية العليا عن الاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، خاصة الأسبرين.

نقص الحديد في نظامك الغذائي ،يستمد جسمك الحديد دائمًا من الأكل الذي تتناوله ،إذا كنت تستهلك نسبة قليلة من الحديد، يفتقر جسمك إلى الحديد بمرور الوقت. تتضمن الأمثلة على الأغذية الغنية بالحديد اللحوم والبيض والخضروات الخضراء الغنيّة بالألياف والأطعمة المعززة بحمض الفوليك،

للحفاظ على نمو الرضع والأطفال وتطورهم، يحتاج الأطفال إلى الحصول على الحديد من نظامهم الغذائي أيضًا ،عدم القدرة على امتصاص الحديد، يجري الحديد الممتص من الطعام في مجرى الدم متجهًا إلى الأمعاء الدقيقة، تؤثر اضطرابات الأمعاء ، على قدرة أمعائك على امتصاص المغذيات من الطعام المهضوم وتؤدي إلى فقر الدم بسبب نقص الحديد .

 

الحَمل ،من دون تناول مكملات الحديد، يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند كثير من النساء الحوامل لأن مخزونهن من الحديد يجب أن يكفي زيادة حجم دمهن وأن يكون أيضًا مصدرًا للهيموجلوبين ليساعد على نمو الجنين


الأعراض:

حدوث آلام في الصدر.

الشعور بالتعب، والإرهاق الشديد، والضعف.

برودة اليدين، والقدمين.

صعوبة في التركيز.

الصداع، والدوخة، وشحوب الجلد.

عدم انتظام نبضات القلب.

الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية،

ضيق في النفس.

سهولة تكسر الأظافر، وتغير شكلها، إذ تصبح

تشققات حول الفم.

تورم اللسان، وتقرحه


الوقاية:


تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم، والأسماك، والفواكه، مثل الرمان، والخضراوات، مثل السبانخ، والبنجر، والأطعمة التي تعزز امتصاص الحديد، وتحتوي على فيتامين (ج)، مثل الليمون، والبرتقال.

عند اتباع حمية غذائية منخفضة نسبه الحديد، تصبح المرأة معرضة لخطر الإصابة بفقر الدم؛ لذا لابد من زيادة تناول الحديد.

فقر الدم المناعة الحديد التعب الرجال السيدات

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