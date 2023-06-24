وزير النقل: إيرماس نفذت 565 عمرة لجرارات السكك الحديدية علي مدار عام

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اعمال الجمعية العامة العادية رقم ۲۱ للشركة المصرية للصيانة و خدمات السكك الحديدية( ايرماس) حيث تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ۱۲ / ۲۰۲۲ وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

استعرض الوزير اعمال العمرات المختلفة حيث تم تنفيذ ٥٦٥ عمرة عمومية واسمية للجرارات علي مدار العام منها عدد ۱۷۷ عمرة مختلفة الأنواع ) جسيمة - متوسطة - خفيفة ) و عدد ۱۳۱ عمرة (اسمية) داخل ورش ايرماس بالإضافة إلي عدد ٢٥٧ جرار بورش الهيئة المختلفة خلال عام ۲۰۲۲.

وتم استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل و أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج مشددا على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.

ووجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة.