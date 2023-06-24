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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين عبدالغني: مصر استردت روحها الحضارية في ثورة 30 يونيو

الاعلامي حسين عبدالغني
الاعلامي حسين عبدالغني

قال الإعلامي حسين عبدالغني، إن الدولة المصرية منحت ملف العشوائيات أولوية كبيرة جدا، وهو ما يعني أن هذا العشوائيات لا تليق بصورة مصر الجميلة، حيث نجحت في إزالة العشوائيات من كل مكان في القاهرة والإسكندرية.

 

وأضاف "حسين عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز": أن مصر استردت روحها الحضارية في ثورة 30 يونيو، متابعا: "مصر لم تكن أبدا بلدا متعصبا او مغلقا على نفسه.

 

وأكمل:"مصر بلد مفتوح، ولولا ثورة يناير وثورة 30 يونيو لما أمكن استرداد روح مصر، ونحتاج ان نكون على قلب رجل واحد في المرحلة المقبلة، والسمو بما هو وطني عن كل ما هو سياسي".

 

ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو كانت حركة تاريخية وسعيد باني جزءً من حركة شعب بأكمله، وشاركت في الثورة لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية".

حسين عبدالغني العشوائيات 30 يونيو ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان

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