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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تلاعب جديد في أسعار الذهب مع استقرار محددات التسعير بالسوق المحلي

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب  بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال منتصف تعاملات اليوم السبت على الرغم من العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا تعاملات اليوم عند مستوى 2215 جنيهًا وقفز لمستوى 2250 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 2235 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1920 دولارًا، بعد تراجع أسبوعي بنسبة 1.9 % وبقيمة 38 دولارًا خلال تعاملات الأسبوعي المنتهي مساء أمس الجمعة.

أكبر انخفاض أسبوعي في سعر الذهب عالميا

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أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2554 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1916 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1490 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 17880 جنيهًا.

ولفت إمبابي، إلى أن هناك تلاعب في الأسعار في ظل استقرار محددات تسعير جرام الذهب في السوق المحلي، ومن بينها تباطؤ حركة المبيعات مع توجه السيولة لسوق الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحة المبارك، واستقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، بعد تصريحات الرئيس بعدم اتخاذ الحكومة لخطوات جدية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بجانب تراجع الأسعار بالبورصة العالمية.

أضاف، أن السوق العالمي يشهد موجة تراجع بعد تزايد التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية للتغلب على معدلات التضخم المرتفع، وهو ما أكده جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال كلمته أمام الكونجرس ومجلس الشيوخ، حول إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال النصف الثاني من العام الحاري.

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