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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر ينعى جميل المغازي بهذه الكلمات

هاني شاكر
هاني شاكر

حرص الفنان هاني شاكر على نعى المخرج الكبير جميل المغازي والذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب هاني شاكر على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: انا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء في وفاة المخرج الكبير جميل المغازي رحمه الله وادخله فسيح جناته وألهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

 

 

موعد عزاء الراحل جميل المغازي

كشف المخرج جميل جميل المغازي، عن إقامة عزاء والده الراحل، بعد غد الإثنين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح اليوم السبت 24 يونيو. 

وكتب جميل جميل المغازي، في منشوره عبر فيسبوك: «البقاء لله.. انتقل الى رحمة الله والدنا المخرج / جميل المغازى.. صلاة الجنازه غدا الاحد ٦/٢٥  بعد صلاة الظهر فى مسجد الشرطه بالشيخ زايد و الدفن بمقابر الاسره بمدينة ٦ اكتوبر طريق الواحات». 

 

 

 وتابع جميل جميل المغازي، قائلاً: «سيقام العزاء يوم الاثنين ٦/٢٦ بدار مناسبات مسجد الشرطه بالشيخ زايد- قاعة الوهاب .. نسأل الله تعالى للمتوفى الرحمة و المغفرة و للأسرة الصبر و السلوان». 

 

جنازة جميل المغازي

قررت أسرة المخرج الراحل جميل المغازي، تشييع جنازته من مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، وذلك غدا الأحد 25 يونيو. 

قال المخرج جميل جميل المغازي، إن جثمان والده يمكث الآن في مستشفى نيورو اسبيتاليا، في مدينة السادس من أكتوبر. 

وأضاف جميل جميل المغازي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الجنازة سيتم تشييعها ظهر غد الأحد 25 يونيو، لأن شقيقه الأكبر سوف يعود مساء اليوم من دبي، ليشارك في الجنازة والعزاء. 

 

وفاة جميل المغازي

توفي صباح اليوم السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء. 

وكتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون». 

حول المخرج جميل المغازي

ويعد المخرج الكبير جميل المغازي من اهم مخرجي التلفزيون المصري وقال المغازي، إن التليفزيون كان يكلفه هو والإعلامي مفيد فوزي بعمل سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكي طليمات.

وأشار إلى أنه لم يهتم فقط بهؤلاء النجوم واهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخري منها احسان عبد القدوس ويوسف ادريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وأضاف جميل المغازي، خلال لقاء تلفزيوني  أنه قام بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، موضحا أنه كان يفضل أن يعمل معه محاور جيد لذلك اختار الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

وأشار جميل المغازي، إلى أنه يشاهد دائما الحلقات التي تم تسجيلها مع هؤلاء العملاقة منهم عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.

وكشف المخرج الكبير جميل المغازي، عن العديد من الكواليس والمفاجآت التي تعرض لها مع كل شخص خلال تصويره وحواراته مع الفنانين والأدباء والمفكرين، مؤكدا أن هناك عددا من الحلقات نادرة لم تذع حتى الآن، ولم تتواجد مع أحد حتى المذيعين الذين قاموا بعمل الحوارات معهم.

 

 

 

المخرج الكبير جميل المغازي نعى المخرج الكبير جميل المغازي هاني شاكر المطرب هاني شاكر

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