يقاتلون في روستوف.. 5 آلاف جندي تابعون لـ«فاجنر» يزحفون نحو موسكو

أعلن مصدر قريب من قادة الانفصاليين في دونيتسك، أن قوة فاجنر المتمردة تضم أقل من 25 ألف مقاتل إجمالًا، وهناك أكثر من 5 آلاف في مدينة روستوف الروسية، والذين يزحفون نحو العاصمة موسكو.

ودوى منذ قليل إطلاق نار من قبل قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، قرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب روسيا.

ووثق مقطع فيديو متداول، إطلاق قوات مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، ما لا يقل عن 5 رصاصات على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف أون دون، مع وصول قوات أحمد الشيشانية إلى المدينة.

ووصلت قوات أحمد الشيشانية مدينة روستوف الروسية، لقمع تمرد مجموعة "فاجنر" العسكرية، بعدما هدد قائد المجموعة يفجيني بريجوزين بقرب السيطرة على موسكو.

فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين بأنه خيانة داخلية.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".