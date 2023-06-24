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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما مصير قائد قوات فاجنر بعد التمرد على الجيش الروسي .. فيديو

قائد قوات فاجنر
قائد قوات فاجنر

قالت الدكتورة لانا بادفان، أستاذة العلوم السياسية، إن الأوضاع حاليا في موسكو هادئة، لافتة إلى أن الحكومة الروسية اتخذت إجراءات أمنية مشددة بعد تمرد قوات فاجنر على الجيش الروسي.

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CNN: الاستخبارات الأمريكية كانت على علم بانقلاب فاجنر على القيادة الروسية

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محلل سياسي روسي: قوات فاجنر سيطروا على إدارة العمليات العسكرية في يوم واحد


أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب الروسي يرفض تمرد قوات فاغنر، لافتة إلى أن الشعب وصف أفعال قائد قوات فاغنر بالخيانة.


وأوضحت أن ما قام به قائد قوات فاغنر هو إساءة للسمعة، مبينة أن قائد قوات فاغنر أصبح متمردا وخائنا لدى الشعب الروسي.


كما أكدت أن خطاب الرئيس بوتين اليوم كان حازما وصارما، مبينة أن قوات فاغنر لا تستطيع أن تدخل موسكو ووزارة الدفاع الروسية ستحمي موسكو.


ولفتت إلى أن قائد قوات فاغنر أساء بشكل مباشر للرئيس الروسي، مشيرة إلى أن خطاب بوتين كان شديد اللهجة ضد قائد قوات فاغنر.


وأوضحت أن أمريكا والغرب يستغلون ما يحدث في موسكو الآن والعمل على إشعال الموقف في روسيا، مؤكدة أن قائد قوات فاغنر سيخضع في النهاية للجيش الروسي.
 

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