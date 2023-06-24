محلل سياسي روسي: قوات فاجنر سيطروا على إدارة العمليات العسكرية في يوم واحد

أكد تيمور دويدار المحلل السياسي الروسي، أن الحياة كانت طبيعية على مدار اليوم في روسيا مع ترقب وصول قوات فاجنر إلى موسكو، قائلا: "في خلال يوم واحد مجموعة فاجنر العسكرية عملت مشوار كبير بعدد قليل بدون أن تصادف أي اعتراض من الجهات الأمنية وغريب للغاية أنها لم تصادفها أي مقاومة تذكر".

وأشار تيمور دويدار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن قوات فاجنر استطاعت السيطرة على إدارة العمليات العسكرية الروسية خلال يوم واحد، وما حدث اليوم محل أسئلة كثيرة في روسيا تحتاج للإجابة عنها في الأيام المقبلة.

وتابع: "مسيرة قوات فاجنر اكيد مدعومة داخليا من بعض الناس في السلطة او المتطرقين لها ولا نستبعد أن تكون فاجنر مدعومة من داخل الكرملين نفسه"، موضحا أن قوات فاجنر لها تدريب خاص وهي مجموعة ضباط وعساكر متقاعدين وغير محترفين، مؤكدا عدم امكانية حدوث صلح بين بوتين وقوات فاجنر لأن بوتين تعرض للإحراج ويعتبرها خيانة.