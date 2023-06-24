محمود الأفندي: بوتين ألمح أن تجنيد قائد فاجنر تم من قبل الدول الغربية|فيديو

قال الدكتور محمود الأفندي، إن الرئيس الروسي ألمح أن يفجيني بريغوجين، تم تجنيده من قبل الدول الغربية، ولم يتوقع أن تتم خيانته، كما أن بوتين لم يكن راضيًا عن أداء قوات فاغنر مؤخرًا.

وأضاف "الأفندي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن وزير الدفاع الروسي حاول احتواء يفجيني بريغوجين ولكنه فشل، كما أن قائد الفاغنر رفض التوقيع على عقود عمل ليكون تحت إدارة قوات الدفاع الروسية، وما قام به قائد فاغنر خيانة للأمة الروسية.

وتابع محمود الأفندي، أن مصير يفغيني بريغوجين، سيكون الاعتقال أو القتل، حال مواصلة الحرب بين قوات الفاغنر والجيش الروسي، كما أن كل روسيا تقف ضد قائد الفاغنر، مشيرًا إلى أن الأليات العسكرية منتشردة خارج موسكو، ولكن الحياة تسير بشكل طبيعي في موسكو.

واختتم الأفندي حديثه قائلًا: «كلما نجح الجيش الروسي في القضاء على قوات الفاغنر ارتفعت الثقة والروح المعنوي للجنود، وزادت ثقة الشعب في بوتين، ولكن حال استمرار القتال لعدة شهور سيكون هناك حالة من القلق تسود الشارع الروسي».