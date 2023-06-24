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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: الاستخبارات الأمريكية كانت على علم بانقلاب فاجنر على القيادة الروسية

فاجنر
فاجنر

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بأن جهاز الاستخبارات في الولايات المتحدة لاحظ علامات على أن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، كان يعد لانقلاب على القيادة الروسية.

أضافت أن الاستخبارات الأمريكية علمت أن بريغوجين كان يحشد معدات عسكرية ومقاتلين بمناطق روسية.

وعقب اعلان تمردها ضد القيادات العسكرية في روسيا، نقلت وسائل اعلام روسية عن قائد فاجنر قوله، أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين عن إصداره أوامر لقواته بالتراجع والعودة لقواعدها لعدم إراقة الدماء.

وقال قائد فاجنر: قبلت مقترحا من قبل بيلاروسيا لوقف تقدم قواتي نحو موسكو.

وعقد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعين مع كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون فى بلاده؛ استجابة للوضع فى روسيا.

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