سما طفلة ضحية زواج عرفي انتهت بتعدي من الاب والجد ووفاة بالتعذيب

تفاصيل صادمة شهدتها مقتل طفلة تدعي سما تبلغ من العمر ٣ سنوات من قرية ميت شهادة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية بعد اكتشاف التعدي الجنسي عليها من الجد والاب وانتهت بالقاء الماء الساخن علي جسدها النحيل لتلقي حتفها.

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية بلاغا من مركز شرطة الشهداء بمصرع طفلة صغيرة تبلغ من العمر ٣ سنوات بقرية ميت شهالة.

بالانتقال تبين مصرع الصغيرة سما نتيجة وجود علامات تعذيب علي جسدها الصغير.

وبالفحص تبين انه اثناء قيام الجد بمحاولة دفن الصغيرة دون اوراق شك فيه التربي لوجود علامات علي جسد الصغيرة وتم ابلاغ الشرطة والتي تحفظت علي جثمان الصغيرة سما.

وبالتحريات واستدعاء الاسرة اعترفت زوجة الاب انها كانت تسكب علي الطفلة الماء المغلي بسبب التبول اللااردي للطفلة وتوفت الطفلة نتيجة ذلك وحاولوا اخفاء الجريمة بدفن الطفلة.

وبالفحص ايضا تبين تعرض الطفلة للتعدي الجنسي وهو ما تسبب في تبولها اللااردي وتبين ان جد الطفلة ووالدها تناوبوا علي الاعتداء عليها جنسيا عدة مرات.

واعترف الاب والجد بارتكابهم الواقعة واكد الاب ان سما نتيجة زواج عرفي وحملت بها امها وتركتها في عمر صغير ليقوم بتربيتها.

وتم حبس الاب والجد وزوجة الاب وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.