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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محيي الدين: حل الأزمة المالية بإفريقيا من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة

صدى البلد

قال الدكتور محمود محيي الدين، مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة ”صندوق النقد الدولي“ ممثلاً عن مصر ومجموعة الدول العربية، إن هناك ضرورة للاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تحدثت خلال فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بمشاركة الرئيس السيسي، على صندوق المناخ الأخضر المتواجد في كوريا، وبضرورة تطويره لمواجهة التغيرات المناخية. 


وتابع "محيي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية ، أن هناك بعض الصناعات التي تعتمد على مكون كربوني أو فحم مرتفع، وهذه الصناعات إذا ما قامت بخفض الكربون من الممكن أن تستفيد من المساعدات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن كل هذه الصناعات جاهزة لمواجهة التغيرات المناخية، حال توفر التمويل اللازم لذلك من الدول الغربية. 

كورونا والحرب الروسية الأوكرانية


وأضاف أن هناك ضرورة للخروج من الأزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بأسرع وقت ممكن، وعدم الدخول في دائرة مفرغة، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية المتواجدة في الدول الإفريقية لم تحل إلا من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة، وخلافة.


وأشار إلى أن هناك ضرورة العمل على إعادة الثقة في الاقتصادات العربية والإفريقية من خلال ضخ الاستثمار في بعض القطاعات، مضيفًا أن الاستثمارات العامة مطلوبة وضرورية، وبدون هذه الاستثمارات لن تتحرك الاستثمارات الخاصة، لافتا إلى أن الطريق على سبيل المثال يعد استثمار عام، والاستثمار الخاص لم يحدث إلا من خلال توافر الطريق والبنية التحتية.

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