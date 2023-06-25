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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود محيي الدين: 20 مليار دولار حجم خسائر باكستان من التغيرات المناخية

صدى البلد

قال الدكتور محمود محيي الدين، مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة ”صندوق النقد الدولي“ ممثلاً عن مصر ومجموعة الدول العربية، إن الدول الغربية تعهدت بدفع 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغيرات المناخية، ولكن هذه الدول لم  تلتزم بهذه المعاهدات، واعتبرت أي منح  او مساعدات موجهة لدول الجنوب من الـ100 مليار ، وهذا ليس صحيحًا. 


وتابع "محيي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،أن الـ100 مليار لا تتجاوز 10% من احتياجات الدولة النامية مواجهة التغيرات المناخي، مشيرًا إلى أن هذه الأموال يجب أن تواجه لحماية التصحر والشواطئ والأمن الغذائي، وهذا الامر في حاجة إلى ما يقرب من 350 مليار دولار. 


 ولفت إلى أن الدول التي تتعهد بمنح ومساعدات للدول الفقيرة، يجب أن تنفذ تعاهداها، ويجب أن تتم متابعة هذه الأموال، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ الدولي الذي انعقد في شرم الشيخ أسفر عنه الكثير من التعهدات المتعلقة بالمناخ. 

عقد 3 قمم عن العمل المناخي 


وأوضح أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد عقد 3 قمم عن العمل المناخي وتمويل التنمية، وما تحقق  من تمويل التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البعض اعتقد بأن العمل المناخي خاص بالدول المتقدمة، ولكن هذا الأمر ليس صحيحًا، لأن  مشروعات الطاقة الشمسية التي تقام في مصر أو المغرب من الممكن أن تفيد الدول الجنوبية والأوربية على حد سواء. 


وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر على المزارع الذي تأثر كثيرًا بالتغيرات المناخية بسبب ارتفاع الحرارة التي أثرت على بعص المحاصيل، مضيفًا ان التغيرات المناخية أدت لحالة نزوح كبيرة في اليمن وسوراي بسبب جفاف مصادر المياه. 

وأشار إلى أن باكستان تعرضت لفيضانات كبيرة أدت لخسائر تقدر بـ20 مليار دولار، وهذه الفيضانات ناتجة من التغيرات المناخية،  ولكن لا يجب أن نحمل التغيرات المناخية عن كامل هذه الخسار، لأن إدارة هذه الفيضانات كان من الممكن أن يقل لمن حجم الخسائر التي حدثت. 


 

ارتفاع الحرارة الإعلامي نشأت الديهي التغيرات المناخية التنمية المستدامة الدكتور محمود محي الدين

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