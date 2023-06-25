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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

تقييم الأدوية للاستخدام البشري.. مصر الأولى أفريقياً والثانية عربياً في عضوية ICH

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية ‏

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على العضوية الدائمة بالمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشري "ICH"، وبذلك تصبح مصر الدولة الأولى أفريقياً والثانية عربياً التي تحصل على العضوية الدائمة للمجلس.  

 

تم الإعلان بعد مشاركة هيئة الدواء المصرية بفعاليات الاجتماع النصف سنوي للجمعية العمومية للمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH، المنعقد في الفترة من 12 -13 يونيو الجاري بكندا، حيث تم التصويت بالإجماع على الموافقة على العضوية الكاملة لهيئة الدواء المصرية بالمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH، وبذلك التصويت تحصل الهيئة على مقعد العضوية رقم 21 بالمجلس، والذي يتضمن عددا من السلطات الصحية المرجعية الكبرى، وعلى رأسها وكالة الأدوية الأوروبية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

فوز هيئة الدواء المصرية ‏ 

وجاء التصويت تتويجاً للعمل الدؤوب والمشترك لهيئة الدواء المصرية باللجان الفنية المختلفة بالمجلس على مدار العام الماضي، وما أفرزته تلك اللجان من توصيات فنيه تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المصنعين أثناء تقييم وتسجيل المستحضرات الصيدلانية الخاصة بالاستخدام البشري، مع ضمان فعاليتها وأمانها، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.  

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يعد المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري (ICH) فريداً من نوعه في الجمع بين السلطات التنظيمية وصناعة الأدوية لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية لتسجيل الأدوية، فمنذ نشأته في عام 1990، وتتمثل مهمة المجلس في تحقيق قدر أكبر من التنسيق في جميع أنحاء العالم؛ لضمان تطوير الأدوية الآمنة والفعالة والعالية الجودة، وتقييمها بشكل كفء.  

 

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء، إن حصول الهيئة على العضوية الدائمة بالمجلس بمثابة اعتراف دولي أخر بأن هيئة الدواء المصرية لديها من الخبرات العالمية بالمجالات الرقابية التنظيمية ما يؤهلها لمشاركة السلطات الصحية بالدول المرجعية.

 

وأضاف شريف لـ صدى البلد، أن التصويت بالإجماع على العضوية الكاملة للهيئة المصرية بالمجلس، حيث حصلت على مقعد العضوية رقم 21 في المجلس، الذي يضم عددا من السلطات الصحية المرجعية الكبرى، بما في ذلك وكالة الأدوية الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ويتميز المجلس الدولي بمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH بدمج السلطات التنظيمية وصناعة الأدوية في مناقشة الجوانب العلمية والتقنية لتسجيل الأدوية.

وتأسس المجلس في عام 1990، ويعمل على تحقيق التنسيق العالمي لتطوير الأدوية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية، وتقييمها بشكل كفء.          

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يذكر أن هيئة الدواء المصرية، حصلت العام الماضي على عضوية المجلس كملاحظ، وأنها استطاعت في عام واحد فقط الحصول على العضوية الدائمة، كما أنها حصلت أيضاً في مارس 2022 على اعتماد المستوى المتقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، يأتي حصول الهيئة على العضوية الدائمة بالمجلس بمثابة اعتراف دولي أخر بأن هيئة الدواء المصرية لديها من الخبرات العالمية بالمجالات الرقابية التنظيمية ما يؤهلها لمشاركة السلطات الصحية بالدول المرجعية في وضع خارطة الطريق العالمية الخاصة بقطاع المستحضرات الطبية.

في وقت سابق شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة ودستور الأدوية الأمريكية، وذلك لتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة، و وقع الاتفاقية الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ممثلاً عن الهيئة، والدكتور رونالد بيرفينتشنز، الرئيس التنفيذي لدستور الأدوية الأمريكي، ممثلًا عن دستور الأدوية الأمريكي.

وحضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس الهيئة لشئون المعامل الرقابية والمرجعية، الدكتور أسامة حاتم، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، ومن جانب دستور الأدوية الأمريكي، الدكتور الساندرو سلامة، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتورة ذكية الكردي، مدير الشئون التنظيمية والسياسة العامة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومسئول تواصل دستور الأدوية الأمريكي.

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