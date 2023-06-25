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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الكيمياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الكيمياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حسب المذكور في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023  لمدة 3 ساعات ، من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا

كما بدأ الان طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حسب المذكور في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023  لمدة 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا

وبدأ طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الجغرافيا الورقة الثانية ، والذي يستمر ايضا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا. 

كما بدأ الآن أيضًا طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في أداء امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لمدة ساعتين من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا.  

الجدير بالذكر أنه بالنسبة لاخر اخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه قد تم البدء فى أعمال التقدير لمادة اللغة العربية (الأسئلة المقالية) إلكترونيًا يوم الأربعاء الموافق ٢١ /٦ /٢٠٢٣، كما تم البدء فى تصحيح اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية), و(اللغة الفرنسية) يوم الجمعة الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣.

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