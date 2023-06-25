بركلات الترجيح.. المصري يصعد لنهائي كأس الرابطة على حساب فيوتشر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي في التأهل إلى نهائي كأس الرابطة وذلك بعد الفوز على فيوتشر بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الدور نصف النهائي.

شهدت المباراة محاولات مكثفة من جانب الفريقان لكن لم يتم ترجمتها لأهداف ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمصري.

سجل للمصري كلًا من إلياس الجلاصي، عمرو موسى، إيزي إيميكا،

وأضاع حسن علي

فيما سجل لفيوتشر طارق طه

بينما أضاع كلًا من مهند لاشين، ناصر ماهر، محمد فاروق

وضم تشكيل فيوتشر كلًا من:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : باسم علي - سعد سمير - علي الفيل - جوزيف جوناثان

خط الوسط : هشام عادل - مهند لاشين - محمد رضا - محمد فاروق - أحمد رفعت

خط الهجوم : الحاجي باري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد يحيى وطارق طه وناصر ماهر وأيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد وعمر السعيد وغنام محمد وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسي، عمور سعداوي، إسلام أبو سليمة.

الوسط: عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، إيزي إيميكا، زياد كمال.

الهجوم: مروان حمدي، جريندو

وتأهل المصري لنصف النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، بينما تأهل فيوتشر للدور ذاته بعد الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد.

أدار اللقاء تحكيميًا، محمد الحنفي كحكم ساحة وعاونه كلًا من سمير جمال ومحمد محمود لطفي، حسني سلطان حكمًا رابعًا، سيد شعبان حكمًا للفيديو وعاونه هشام الدسوقي.