ميدو: البعض يحاول الوقيعة بيني وبين مرتضى منصور

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو بأداء الزمالك مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة فاركو في كأس مصر.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك يلعب كرة قدم جميلة مع خوان كارلوس أوسوريو خاصة في أول 60 دقيقة من المباريات، وهناك لاعبين تطورت بالفعل مصطفى شلبي، وأحمد فتوح، ومحمد صبحي تطور بشكل واضح مع محمد عبد المنصف مدرب الحراس وأصبح يجيد اللعب بقدميه".



وأضاف ميدو: "البعض يريد أن يخسر أوسوريو مباراة كي يقوم بالتقطيع في المدرب وينتقده بشكل قوي".



واختتم ميدو: "الزمالك لا يزال لديه الأفضل ليقدمه، والبعض يحاول أن يقوم بوقيعة بيني وبين مرتضى منصور، ولا يوجد أي حسم لأي ملف في الزمالك بدون التنسيق مع مرتضى منصور".