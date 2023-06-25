مفاجآت جديدة في أزمة محمد عواد مع الزمالك .. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت آخر تطورات أزمة محمد عواد حارس مرمي فريق الزمالك، بشأن تجديد تعاقدة مع الفارس الأبيض.



وقال هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن إدارة نادي الزمالك طلبت من محمد عواد أن يتنازل عن جميع مستحقاته عن الموسمين الماضيين، و75% من الموسم الحالي، للحصول على الاستغناء الخاص به رغم ارتباطه بعقد مع الزمالك حتى 2024.



وتابع حتحوت، أن محمد عواد تواصل مع أمير مرتضى من أجل حسم أموره، في ظل قبوله عرض التنازل عن مستحقاته من أجل الرحيل إلى نادى الخليج السعودي، إلا أن أمير مرتضى لم يرد على اتصالاته.

وأشار حتحوت خلال تصريحاته، أن محمد عواد تواصل مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك بعد تجاهل أمير مرتضي منصور عن اتصالات الحارس، إلا أن عبد الواحد أعرب عن ضيقه وغضبه منه خلال الحوار الذى دار بينهما وقال له عبد الواحد نصا " أنا معرفش حاجة عن موقفك" .

وتابع حتحوت، أن محمد عواد رفض فكرة الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في أي صفقة تبادلية يبرمها نادي الزمالك، مؤكداً لهم استمراره مع الزمالك وعدم الرحيل رغم امتلاكه عرضين من نادي زد وفاركو.