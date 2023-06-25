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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والدة حسين الشحات: عمرنا ما نسيب الأهلي ولو بكنوز الدنيا

صدى البلد

حرصت والدة اللاعب الشحات، على توجيه رسالة لابنها بعد تجديد عقده مع الأهلي.

ونشر شوبير صورة لحسين الشحات برفقة والدته، وكتب: والدة حسين الشحات: إمضي يا حسين النادي الأهلي بيتنا، وعمرنا ما نسيب الأهلي حتى لو بكنوز الدنيا".

وكان كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، التفاصيل المالية الخاصة في عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي بعد الاتفاق معه على التجديد لمدة 3 مواسم.

 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات وقع بالفعل على تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 14 مليون في أول موسمين، و15 مليون في الموسم الثالث".

 

واختتم: "حسين الشحات يستحق التجديد مع الأهلي لكونه رد على الانتقادات في الملعب، من يريد اللعب بدون ضغوط يذهب إلى أندية الشركات وليس الأهلي أو الزمالك".

 

وكان النادي الأهلي قد جدد تعاقده بشكل رسمي مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

 

 

وكان عقد حسين الشحات ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن نجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في إقناع اللاعب بتجديد تعاقده.

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