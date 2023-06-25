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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. 5 إصدارات صينية جديدة تبدأ من 750 ألف جنيه وخمسة موديلات SUV في السعودية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 سيارات صينية جديدة تبدأ من 750 ألف جنيه| صور

تنتشر العديد من العلامات التجارية الصينية في السوق المصري من خلال باقة من الإصدارات القوية خاصة في فئة الكروس أوفر الرياضية.

 

الأرخص من مرسيدس "B200 موديل 2023" .. اعرف سعرها الآن بمصر

تعتبر السيارة مرسيدس B200 موديل 2023،  أرخص نسخة العلامة التجارية الألمانية في مصر، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة من التجهيزات " SPORTS TOURER"، مع تصميم خارجي ينتمي إلى طرازات الهاتشباك ذات المظهر الرياضي.

 

اشتري الماني .. سعر BMW X2 موديل 2023 في مصر

تقدم BMW الالمانية، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة X2 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

 

تبدأ من 130 ألف ريال .. 5 سيارات SUV في السعودية| صور

يشهد السوق السعودي للسيارات منافسة قوية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وخاصة الطرازات الجديدة موديلات عام 2023.

 

سكودا أوكتافيا بـ 150 ألف جنيه

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 أحد أشهر سيارات السيدان بالسوق المصري، وحققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً ويستمر انتاجها حتى الآن.

 

أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2023 بالسوق المصرية.. صور

 

استطاعت شركة رينو عملاقة السيارات الفرنسية، أن تعزز السوق المصرية بالكثير من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومنها النسخة الشهيرة "داستر" والتي تعود للسوق المحلية بموديلات 2023.

 

 

رينو داستر سكودا اوكتافيا السعودية BMW X2 السيارات

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