أخبار السيارات.. 5 إصدارات صينية جديدة تبدأ من 750 ألف جنيه وخمسة موديلات SUV في السعودية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تنتشر العديد من العلامات التجارية الصينية في السوق المصري من خلال باقة من الإصدارات القوية خاصة في فئة الكروس أوفر الرياضية.

تعتبر السيارة مرسيدس B200 موديل 2023، أرخص نسخة العلامة التجارية الألمانية في مصر، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة من التجهيزات " SPORTS TOURER"، مع تصميم خارجي ينتمي إلى طرازات الهاتشباك ذات المظهر الرياضي.

تقدم BMW الالمانية، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة X2 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

يشهد السوق السعودي للسيارات منافسة قوية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وخاصة الطرازات الجديدة موديلات عام 2023.

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 أحد أشهر سيارات السيدان بالسوق المصري، وحققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً ويستمر انتاجها حتى الآن.

استطاعت شركة رينو عملاقة السيارات الفرنسية، أن تعزز السوق المصرية بالكثير من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومنها النسخة الشهيرة "داستر" والتي تعود للسوق المحلية بموديلات 2023.