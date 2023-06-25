زكي عبد الفتاح: أمم إفريقيا الاختبار الحقيقي لـ فيتوريا مع المنتخب

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، إنه لا يستطيع الحكم على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ونتائج الفراعنة تحت قيادته ما بين المباريات الودية والرسمية.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": "المباريات الودية ليست معياراً لتقييم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، خاصًة في ظل ضعف المنافسين وآخرهم منتخب جنوب السودان في المواجهة التي حسمها الفراعنة بثلاثية نظيفة، فكنت أتمنى أن يخوض المنتخب مواجهة مع منافس أقوى ".

وأضاف زكي عبد الفتاح: "بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار 2024 ، هي الإختبار الحقيقي الأول للبرتغالي روي فيتوريا مع المنتخب الوطني، ثم منافسات تصفيات كأس العالم 2026 الذي سيقام في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية".