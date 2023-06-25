انفجارات تضرب عدة مناطق في أوكرانيا

شهدت عدة مناطق في أوكرانيا منذ لحظات، انفجارات هائلة خاصة في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من مدينة زابوروجيا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذيرا من غارات جوية في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوريجيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، إحراز تقدمًا بالقرب من مدينة باخموت شرق البلاد، حيث قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليا إن القوات أحرزت تقدما في كل هذه المناطق، فيما أشار قائد الجبهة الجنوبية، أولكسندر تارنافسكي، إلى السيطرة على منطقة بالقرب من كراسنوهوريفكا في دونيتسك.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عن تحليق طائرات مقاتلة بريطانية 21 مرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في المجال الجوي لمنطقة البلطيق كجزء من الدوريات الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في الجزء الأوروبي من منطقة البلطيق، ردًا على الرحلات الجوية للطائرات الروسية.