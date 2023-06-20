بـ7 صواريخ.. القوات الروسية تشن هجوما خطيرا على مواقع للمرتزقة في زابوروجيا

قال فلاديمير روجوف، زعيم حركة نحن مع روسيا، إن القوات الروسية نفذت غارات على مخازن الذخيرة والأسلحة وكذلك معسكرات المرتزقة في مدينة زابوروجيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح روجوف، أنه تم إطلاق 7 ضربات صاروخية، 5 منها على الأقل كانت إصابات مباشرة على مواقع للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيا.

وأضاف أن الصواريخ الروسية شملت منشآت زابوروجيا للتيتانيوم والمغنيسيوم، ومصنع زابوروجوجينوبور، وفندق تو مونز.

وأشار روجوف إلى أن مصنع التيتانيوم والمغنيسيوم يضم مخزنًا للذخيرة وسقيفة للمركبات القتالية، وكان الفندق بمثابة قاعدة للمرتزقة والقوميين.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر عسكرية أوكرانية، أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، فيما حاولت الدفاعات الجوية الأوكرانية التصدي للهجوم.

وقالت الإدارة العسكرية في أوديسا في بيان لها: "نتعرض لهجوم صاروخي روسي والدفاعات الجوية تعمل في أجواء المنطقة".

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أن انفجارات سمعت في أوديسا ناجمة عن تعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ قادمة من البحر الأسود.